Королевская кобра сбежала из террариума в зоопарке Стокгольма благодаря светодиодной лампе

В Стокгольме сотрудники зоопарка Скансен все еще ищут королевскую кобру «Сира Уистлера», сообщает шведская ежедневная газета Aftonbladet во вторник, 25 октября.

Королевская кобра сбежала в субботу через проем в одном из встроенных светильников в своем террариуме. Побег привел к частичному закрытию заведения.

На видео, снятом посетителем, ставшим свидетелем побега, видно, как рептилия, которую зоопарк переименовал в «Гудини» в честь знаменитого фокусника, с головой, уже зажатой между креплением лампы и лампочкой, поднимается из одной из ветвей своего террариума. После этого инцидента секция рептилий была эвакуирована и будет оставаться закрытой до тех пор, пока сбежавший змей не будет пойман.

По заявлению зоопарка, змея, хладнокровное, но теплолюбивое животное, теперь должна быть где-то на потолке.

«Теоретически он не выйдет (за пределы террариума), на улице так холодно, что он заснет», — объяснил Йонас Вальстрем, директор террариума Скансена.

Чтобы выследить Гудини, сотрудники заведения разбрасывают муку и расставляют липкие ловушки. Они также используют специальные камеры, чтобы осматривать труднодоступные углы.

В террариуме зоопарка королевские кобры обитают уже почти 15 лет, но новому арендатору потребовалось всего несколько дней, чтобы найти выход, добавил Йонас Вальстрем.

«Должно быть, оно слишком умен», — сказал он, забавляясь. По его словам, у «Гудини» было преимущество перед предыдущими арендаторами: сотрудники недавно заменили лампы над террариумом на энергосберегающие.

«Старые лампы были слишком горячими, что отпугивало змей», — говорит Йонас Вальстрём: «Теперь совсем не жарко, и новая королевская кобра это заметила. Он просунул голову между лампочкой и светильником и сумел подтянуться к выходу.

По его словам, королевские кобры от природы спокойны и вряд ли нападут. Тем не менее, этот вид остается самой длинной ядовитой змеей в мире. Ее укус может быть смертельным для человека, если немедленно не обратиться за медпомощью.