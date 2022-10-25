Рейнсалу: Эстония запретит ввоз всех видов нефтепродуктов из России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна планирует запретить ввоз российских нефтепродуктов на свою территорию.

Вечером 25 октября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу публично заявил, что эстонское правительство намеревается законодательно закрепить ввоз всех российских нефтепродуктов на территорию своего государства.

По данным Рейнсалу, Таллин хочет, чтобы запрет на ввоз нефти из России на территорию Эстонии вступил в силу до истечения скоров переходного периода, установленного Евросоюзом.

Урмас Рейнсалу подчёркивает, что Эстония хочет обеспечить собственную энергобезопасность отказом от российских энергоносителей не только благодаря европейским санкциям.