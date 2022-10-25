РФ запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине
2022-10-25 21:03
Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине через два дня.
25 октября РИА Новости сообщили, что Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Опубликовано: Елена Калиновская
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РФ запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине
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