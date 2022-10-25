Антонов: Москва не планирует использовать ядерное оружие на Украине

Посол России в США Антонов сообщил, что Москва не планирует использовать ядерное оружие на Украине.

25 октября РИА Новости сообщили, что посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил изданию Newsweek, что российское правительство неоднократно говорило о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине.

Он подчеркнул, что Запад не реагирует на предупреждения РФ о готовящейся Украиной провокации с использованием "грязной бомбы" и в своем желании очернить Россию и обелить Украину западные страны готовы поставить на кон безопасность, благополучие и жизнь собственных граждан, - подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, у Минобороны РФ есть информация о том, что у Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал и создание устройства находится уже на завершающей стадии.