Кадыров: вся Украина станет территорией РФ в результате «большого джихада»
Рамзан Кадыров прогнозирует присоединение всей территории Украины к состав России.
25 октября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост на своей странице в Telegram, где заявил, что специальная военная операция завершиться тем, что Украина войдёт в состав Российской Федерации.
"Не остановимся нигде. Наша территория — не Запорожье, не Херсон. Наша территория — Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская", - заверил Кадыров.
Также Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на территории превращается в "большой джихад", в ходе которого чеченские военные не намерены щадить противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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