Кадыров: вся Украина станет территорией РФ в результате «большого джихада»

Рамзан Кадыров прогнозирует присоединение всей территории Украины к состав России.

25 октября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост на своей странице в Telegram, где заявил, что специальная военная операция завершиться тем, что Украина войдёт в состав Российской Федерации.

"Не остановимся нигде. Наша территория — не Запорожье, не Херсон. Наша территория — Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская", - заверил Кадыров.

Также Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на территории превращается в "большой джихад", в ходе которого чеченские военные не намерены щадить противника.