Штайнмайер пообещал Зеленскому поставить Киеву РСЗО Mars и гаубицы PzH 2000
2022-10-25 22:22
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил Владимиру Зеленскому о намерениях Берлина поставить Украине новые вооружения.
25 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев с первым рабочим визитом после начала специальной военной операции, проведя рабочую встречу с Владимиром Зеленским.
По итогам переговоров с Зеленским Штайнмайер сообщил, что уже в ближайшее время Берлин поставит Украине реактивные системы залпового огня Mars и гаубичное оружие PzH 2000.
Примечательно, что в ходе поездки Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину президент Германии был вынужден просидеть час в бомбоубежище на территории Черниговской области из-за сигнала воздушной тревоги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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