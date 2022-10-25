Штайнмайер пообещал Зеленскому поставить Киеву РСЗО Mars и гаубицы PzH 2000

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил Владимиру Зеленскому о намерениях Берлина поставить Украине новые вооружения.

25 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев с первым рабочим визитом после начала специальной военной операции, проведя рабочую встречу с Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров с Зеленским Штайнмайер сообщил, что уже в ближайшее время Берлин поставит Украине реактивные системы залпового огня Mars и гаубичное оружие PzH 2000.

Примечательно, что в ходе поездки Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину президент Германии был вынужден просидеть час в бомбоубежище на территории Черниговской области из-за сигнала воздушной тревоги.