РФ подала жалобу в ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биооружия.

Во вторник вечером РИА Новости сообщили, что постпред Москвы при ООН Василий Небензя сообщил, что Российская Федерация подала жалобу в СБ ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия.

Сообщается, что Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва из-за фактов военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках КБТО.