Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину
РФ подала жалобу в ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биооружия.
Во вторник вечером РИА Новости сообщили, что постпред Москвы при ООН Василий Небензя сообщил, что Российская Федерация подала жалобу в СБ ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия.
Сообщается, что Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва из-за фактов военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках КБТО.
Опубликовано: Елена Калиновская
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