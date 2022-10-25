Бенни Ганц: Израиль не будет поставлять оружие для Украины
2022-10-25 23:19
Министр обороны Израиля подтвердил отказ страны от поставок оружия для нужд украинской армии.
В своем Twitter министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил отказ страны от поставок оружия для нужд украинской армии. Глава оборонного ведомства заявил о наличии у Тель-Авива "эксплуатационных ограничений", препятствующих поставки Киеву вооружений.
Тем не менее, в разговоре со своим украинским коллегой Алексеев Резниковым, министр подчеркнул, что "Израиль на стороне Украины".
Бенни Ганц заявил о готовности поставлять Киеву гуманитарную помощь и средства оповещения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Бенни Ганц: Израиль не будет поставлять оружие для Украины
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