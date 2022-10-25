Зеленский поговорил по телефону с Риши Сунаком и пригласил его на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Он пригласил Сунака посетить Украину. Ранее предшественница нового премьера Лиз Трасс призвала его продолжать оказывать помощь украинской стороне.

Риши Сунак стал пятым британским премьер-министром за шесть лет. Сегодня его принял король Карл III.

На этот раз Сунак был единственный кандидатом на пост премьера, поскольку Борис Джонсон отказался от участия в выборах.