Несколько способов избавиться от тревожных мыслей перед сном

Самая большая проблема современного человека – хронический стресс, который влечет за собой неприятные последствия, в частности, различные нарушения сна.

Расслабьте мышцы:

Чтобы заснуть, нужно уменьшить сердечный ритм до 60 ударов в минуту или даже меньше. Лягте на спину и представьте, как ваше тело буквально растекается по кровати. Расслабьте шею, руки и ноги и успокойте дыхание. Закройте глаза и представьте, как сквозь вас проходит поток мягкого света. Уже через несколько минут такой медитации вы начнете потихоньку погружаться в сон.

Делайте заметки:

Изложите на бумаге мысли, которые вас тревожат сильнее всего. За полчаса-час до сна запишите три актуальные проблемы и способ их решения — например, «аврал на работе – составить расписание дел». Когда для каждой задачи есть решение, мозг настраивается на отдых и сон. А нерешенные проблемы заставляют нас вертеться всю ночь, мучаясь от бессонницы.

Купите одеяло с утяжелителем:

Исследования показали, что под более тяжелым одеялом человек быстрее засыпает и меньше ворочается. Сон «под давлением» снижает уровень тревожности и полезен людям, испытывающим повышенные эмоциональные нагрузки. Тяжелое одеяло способствует выработке серотонина, и организм получает сигнал к расслаблению.

Слушайте расслабляющую музыку:

Выберите инструментальные композиции с медленным ритмом, который помогает настроиться на расслабление и замедлить пульс. Правда, способ это подходит не всем – некоторым людям все же проще заснуть в полной тишине или под звуки так называемого «белого шума». Если этот как раз ваш случай, включайте на ночь звуки дождя или накатывающих волн.