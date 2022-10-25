Шольц предложил провести конференцию по восстановлению Украины в 2024 году в Германии

2022-10-25 23:48

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что его страна готова принять конференцию по восстановлению Украины в 2024 году.

Во время нынешней конференции той же тематики в Берлине он отметил, что Украина должна быть мирной и жить в благополучии.

В 2022 году аналогичная конференция проходила в Лугано в Швейцарии, а в 2023 году она состоится в Великобритании.

Ранее Олаф Шольц предложил разработать для Украины  «Плане Маршалла XXI века».

Опубликовано: Светлана Репина