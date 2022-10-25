Опытные дачники рассказали о правильной посадке кинзы под зиму

Кориандр или #кинза – однолетнее пряное овощное растение семейства Сельдерейные. Выращивают кинзу повсеместно.

С учетом того, что речь идет именно о высевании кинзы под зиму, придется организовать теплицу. Кинза — относительно холодостойкое растение, и способна переносить небольшие заморозки, но ей точно будет не под силу справиться с невзгодами лютых зимних месяцев, произрастая без какой-либо защиты вроде теплицы.

Поскольку это растение светолюбивое, необходимо производить его выращивание либо на возвышенности, либо на равнине. Если кинза не будет получать достаточно солнечного света, она будет медленнее созревать, а урожайность ее упадет. Кроме того, в этом случае в ней будет гораздо меньше эфирного масла.

Предшественники:

Очень важно правильно выбрать предшественников для сельскохозяйственной культуры. Не существует практически никаких исключений, и все растения требовательны к этому фактору, включая кинзу. Для последней хорошими предшественниками будут:

Огурцы.

Картофель.

Капуста.

Бобовые.

Конечно, кинза может произрастать и после других культур, однако ее продуктивность будет уже не та. Предшественники влияют на свойства почвы, делая ее более или менее пригодной для последующих растений.

Для того чтобы приобрести посевной материал для выращивания, стоит обратиться в специализированный магазин. Либо же собираются семена самостоятельно, ведь и из них возможно выращивание что овощного кориандра, что кинзы на семена. Грамотная технология посева растения обеспечивает его дальнейшее успешное развитие. Разумеется, уход за саженцами должен также быть надлежащим.

Кинза под зиму высевается в конце февраля. Понадобится примерно 40 дней на то, чтобы растение дало первые всходы. Важно понимать, что на сроке созревания сказываются суровые условия ранней весны, несмотря на произрастание в теплице. Так что стоит подумать, так ли важно вырастить кориандр под зиму, а не в иное время года.

Например, высеянная в мае кинза способна зацвести уже через 20 дней. Конечно, сорт играет роль, но климатический фактор, безусловно, силен. Впрочем, 40 суток — далеко не так уж и долго, и первую зелень можно будет получить уже в конце марта.

Предпосевная подготовка семян:

Чтобы кинза быстро проросла, лучше произвести соответствующую обработку еще до посадки. Это замачивание семенного материала в растворе стимулятора роста. Можно либо купить препарат, специально предназначенный для этих целей, либо применять сок алоэ.

Как сеять кинзу в открытый грунт:

Кориандр неприхотлив при выращивании, нетребователен к грамотной посадке. Впрочем, если хочется получить хороший урожай, грамотность важна. Особенно это важно, если речь идет о кориандре на семена.

Сажать кинзу правильно — несложно. Высеваются семена либо бороздками, либо вразброс. При этом на метр приходится 2 грамма семенного материала, а залегание составляет 1,5 см.