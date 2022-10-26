Эксперты рассказали, что резко повышает уровень сахара в крови

Даже если у вас нет диабета, будьте осторожны с этими продуктами и привычками: они могут нанести серьёзный вред нашему здоровью.

Пропущенный завтрак:

Всякий раз, когда вы пропускаете завтрак, вы повышаете свой риск диабета второго типа. Именно утренний прием пищи помогает стабилизировать уровень сахара в крови в течение дня – к таким выводами пришли авторы исследования, опубликованного в 2015 году в журнале «Public Health Nutrition».

Другое исследование, результаты которого были представлены на собрании Эндокринного общества в 2018 году, показало, что употребление большего количества пищи за завтраком приводит к снижению веса, улучшению контроля сахара в крови и снижает потребность в инсулине.

Так что плотный регулярный завтрак обязателен, если вы хотите держать уровень сахара под контролем.

Искусственные подсластители:

Если у вас есть диабет второго типа, то искусственные подсластители не повысят ваш уровень сахара.

Однако если вы здоровы, то лучше держаться от заменителей сахара как можно дальше: по данным Эндокринного общества, потребление низкокалорийных подсластителей может способствовать метаболическому синдрому и фактически увеличивать риск развития преддиабета и диабета 2 типа, особенно у людей, страдающих ожирением.

Жирная еда:

Мы привыкли считать самым главным фактором пищевой опасности углеводы, однако исследования показывают, что содержание жира также может влиять на уровень сахара в крови – и быть одним из макроэлементов, в итоге его повышающих.

Правда, это касается в первую очередь людей с диагностированным диабетом второго типа. Так, исследование, опубликованное в 2017 году в Международном журнале наук о здоровье, подтвердило связь между потреблением жира, диабетом 2 типа и нарушением толерантности к глюкозе.

Все дело в том, что жир замедляет переваривание углеводов, а если пациент принимает инсулин, то он может достичь пика в неподходящее время – так углеводы не успеют перевариться.