В России еще не решили, кто поедет на саммит G20
2022-10-26 00:06
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России еще не приняли решение о представителе на саммите G20.
Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» может возглавить премьер-министр Михаил Мишустин.
Владимир Путин утверждал, что Россия будет участвовать в мероприятии, однако не сказал, кто станет представителем страны.
Ожидается, что в нынешнем саммите в Индонезии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
Опубликовано: Светлана Репина
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