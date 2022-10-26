В России еще не решили, кто поедет на саммит G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России еще не приняли решение о представителе на саммите G20.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» может возглавить премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин утверждал, что Россия будет участвовать в мероприятии, однако не сказал, кто станет представителем страны.

Ожидается, что в нынешнем саммите в Индонезии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.