Госдеп предупредил алмазную промышленность США о санкциях против России
2022-10-26 00:08
Государственный департамент США предупредил американскую алмазную индустрию о необходимости соблюдения режима санкций против России.
В ходе встречи с крупнейшими представителями отрасли Государственный департамент США предупредил американскую алмазную индустрию о необходимости соблюдения режима санкций против России.
"Проведена встреча с представителями алмазной индустрии по теме санкций против России", - сообщает ведомство.
Ранее сообщалось о введении американских санкций в отношении российской алмазной компании "Алроса".
Опубликовано: Максим Алексеев
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