Госдеп предупредил алмазную промышленность США о санкциях против России

2022-10-26 00:08

Государственный департамент США предупредил американскую алмазную индустрию о необходимости соблюдения режима санкций против России.

В ходе встречи с крупнейшими представителями отрасли Государственный департамент США предупредил американскую алмазную индустрию о необходимости соблюдения режима санкций против России.

"Проведена встреча с представителями алмазной индустрии по теме санкций против России", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось о введении американских санкций в отношении российской алмазной компании "Алроса".

Опубликовано: Максим Алексеев