Эксперты рассказали о калорийных продуктах, которые помогают похудеть

Отказываться от сладкого и любимых десертов, заменять картошку на овощи, ни в коем случае не есть ничего жирного – думаете, это самая верная стратегия, чтобы похудеть?

Сливочное масло:

Одна столовая ложка регулярно вам просто необходима, особенно если вы на диете. Сливочное масло содержит достаточно полезных жиров, которые необходимы для вашего метаболизма – а еще для красоты и здоровья вашей кожи.

Бананы:

Еще одна важная часть вашего ежедневного рациона, от которой ни в коем случае нельзя отказываться, если решили сесть на диету. Во-первых, бананы содержат калий, необходимы для полноценной работы сердца. Кроме того, эти фрукты – прекрасный перекус до или после тренировки, которые помогут поддерживать достаточно уровень энергии и регулировать уровень инсулина.

Молоко:

И ни в коем случае не обезжиренное! Во-первых, в молоке много белка, который необходим для строительства мышц, а, во-вторых, молочный жир – одна из разновидностей «хороших» жиров, которые помогают преобразовывать вредный белый жир в вашем организме в бурый, который в итоге используется для строительства мышечной ткани и выработки энергии.

Картофель:

Все знают, что отварной или запеченный картофель практически безопасен для фигуры — разумеется, если не злоупотреблять и не сочетать с мясом. Но вот чего вы точно не знаете, это то, что картофель, приготовленный в масле, впитывает этого самого масла всего 5% — между тем кабачки или баклажаны впитывают до 30% масла.

Мороженое:

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе мороженого: уровень жирности. И отдать предпочтение тем сортам, в которых он выше. Секрет прост: чем выше уровень жирности, тем меньше в мороженом сахара. Кроме того, разумеется, стоит выбирать лакомство, в котором не содержится растительных жиров и консервантов.

Дело в том, что оно действует как легкий антидепрессант, снимая тревожность и помогая сбросить стресс. А ведь именно стрессовый гормон кортизол замедляет наш метаболизм, заставляя организм запасать жир. Так что если в вашей жизни стало слишком много волнения и стрессов — ешьте мороженое и ни о чем не беспокойтесь! Ну, хотя бы о фигуре.