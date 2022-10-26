Президент Болгарии категорически отвергает возможность поставок оружия на Украину
2022-10-26 00:28
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что возражает против идеи некоторых болгарских политиков о поставках оружия на Украину.
По его словам, это негативно повлияет на военный потенциал самой Болгарии, а также призвал к разуму и ответственности.
Радев заявил, что люди, которые выступают с подобными предложениями, сами не будут рисковать жизнью за страну с оружием в руках.
Президент подчеркнул, что парламент должен обеспечить болгарских военных необходимыми видами вооружения и заниматься модернизацией армии.
Опубликовано: Светлана Репина
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