Президент Болгарии категорически отвергает возможность поставок оружия на Украину

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что возражает против идеи некоторых болгарских политиков о поставках оружия на Украину.

По его словам, это негативно повлияет на военный потенциал самой Болгарии, а также призвал к разуму и ответственности.

Радев заявил, что люди, которые выступают с подобными предложениями, сами не будут рисковать жизнью за страну с оружием в руках.

Президент подчеркнул, что парламент должен обеспечить болгарских военных необходимыми видами вооружения и заниматься модернизацией армии.