Огородники рассказали, как правильно сажать баклажаны, чтобы они не горчили

Действительно, в начале сезона плоды современных сортов баклажана горечи не содержат, и их можно готовить без предварительного замачивания в подсоленной воде.

Пока температура воздуха не очень высокая, проводятся регулярные поливы и подкормки, растения чувствуют себя в безопасности и не синтезируют соланин. Ближе к концу сезона растения стареют, им становится все труднее преодолевать неблагоприятные погодные условия выращивания.

В результате уровень соланина-М в плодах начинает увеличиваться. Часто горчат баклажаны именно в теплице, так как температура в августе там всегда выше, чем в открытом грунте. Также в этот период они начинают менять окраску, не достигнув своего обычного размера, быстрее и раньше накапливать горечь.

Такая реакция растения связана с его естественным природным стремлением поскорее завязать и отдать зрелые семена, чтобы из них на следующий год возобновилось потомство.

Молодые плоды некрупного размера в начале сезона почти никогда не содержат горечи. Кроме того, при своевременной уборке происходит «разгрузка» растения, что позволит ему завязывать новые плоды и увеличит урожайность.

Отсюда вывод, что причинами горечи в плодах являются:

Несвоевременно убранные плоды (наиболее частая причина);

Старость растений;

Отсутствие регулярного полива;

Жаркая сухая погода без дождей.

Признаки начала старения плодов:

плоды начинают светлеть от кончика к зеленой чашечке (чаще всего меняют цвет с темно-фиолетового на светло-фиолетовый и потом на желтовато-коричневый). Однако, светлый плод также может быть естественной сортовой окраской, поэтому внимательно читайте описание сорта;

плоды становятся более упругими, при надавливании мякоть не проминается (молодые плоды мягкие при надавливании, кожица нежная);

семена становятся крупными и покрываются жесткой внешней оболочкой.

Своевременный сбор и благоприятные погодные условия обеспечат вас вкусными плодами при выращивании любого сорта или гибрида. Тем не менее, мы рекомендуем выращивать сорта, которые в меньшей степени подвержены действию стресса и стабильно не накапливают (или накапливают в минимальном количестве) горечь вне зависимости от условий выращивания.