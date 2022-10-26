Огородники рассказали, как правильно сажать баклажаны, чтобы они не горчили
Действительно, в начале сезона плоды современных сортов баклажана горечи не содержат, и их можно готовить без предварительного замачивания в подсоленной воде.
Пока температура воздуха не очень высокая, проводятся регулярные поливы и подкормки, растения чувствуют себя в безопасности и не синтезируют соланин. Ближе к концу сезона растения стареют, им становится все труднее преодолевать неблагоприятные погодные условия выращивания.
В результате уровень соланина-М в плодах начинает увеличиваться. Часто горчат баклажаны именно в теплице, так как температура в августе там всегда выше, чем в открытом грунте. Также в этот период они начинают менять окраску, не достигнув своего обычного размера, быстрее и раньше накапливать горечь.
Такая реакция растения связана с его естественным природным стремлением поскорее завязать и отдать зрелые семена, чтобы из них на следующий год возобновилось потомство.
Молодые плоды некрупного размера в начале сезона почти никогда не содержат горечи. Кроме того, при своевременной уборке происходит «разгрузка» растения, что позволит ему завязывать новые плоды и увеличит урожайность.
Отсюда вывод, что причинами горечи в плодах являются:
Несвоевременно убранные плоды (наиболее частая причина);
Старость растений;
Отсутствие регулярного полива;
Жаркая сухая погода без дождей.
Признаки начала старения плодов:
плоды начинают светлеть от кончика к зеленой чашечке (чаще всего меняют цвет с темно-фиолетового на светло-фиолетовый и потом на желтовато-коричневый). Однако, светлый плод также может быть естественной сортовой окраской, поэтому внимательно читайте описание сорта;
плоды становятся более упругими, при надавливании мякоть не проминается (молодые плоды мягкие при надавливании, кожица нежная);
семена становятся крупными и покрываются жесткой внешней оболочкой.
Своевременный сбор и благоприятные погодные условия обеспечат вас вкусными плодами при выращивании любого сорта или гибрида. Тем не менее, мы рекомендуем выращивать сорта, которые в меньшей степени подвержены действию стресса и стабильно не накапливают (или накапливают в минимальном количестве) горечь вне зависимости от условий выращивания.
Опубликовано: Ангелина Крент
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