Неонацисты прославляют Канье Уэста и называют его величайшим со времен Адольфа Гитлера

Над оживленной трассой в Лос-Анджелесе появился баннер с поддержкой антисемитских высказываний Канье Уэста. Его вывесили представители неонацистской организации.

Баннеры гласили: «Сигни, если знаешь» и «Канье прав насчет евреев», а также баннер, рекламирующий их видео-сайт и американский флаг.

Лига защиты гоев транслировала это событие в прямом эфире и в какой-то момент исполнила нацистский салют.

Эндрю Энглин, издатель неонацистского веб-сайта Daily Stormer, назвал Йе одним из величайших людей, живших со времен Иисуса Христа, «или, по крайней мере, со времен Адольфа Гитлера».