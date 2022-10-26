Неонацисты прославляют Канье Уэста и называют его величайшим со времен Адольфа Гитлера
2022-10-26 00:48
Над оживленной трассой в Лос-Анджелесе появился баннер с поддержкой антисемитских высказываний Канье Уэста. Его вывесили представители неонацистской организации.
Баннеры гласили: «Сигни, если знаешь» и «Канье прав насчет евреев», а также баннер, рекламирующий их видео-сайт и американский флаг.
Лига защиты гоев транслировала это событие в прямом эфире и в какой-то момент исполнила нацистский салют.
Эндрю Энглин, издатель неонацистского веб-сайта Daily Stormer, назвал Йе одним из величайших людей, живших со времен Иисуса Христа, «или, по крайней мере, со времен Адольфа Гитлера».
Опубликовано: Светлана Репина
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Неонацисты прославляют Канье Уэста и называют его величайшим со времен Адольфа Гитлера
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