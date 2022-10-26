Саудовский принц Мохаммед бин Салман издевался над Байденом наедине, сомневаясь в его психическом здоровье
2022-10-26 00:55
The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Саудовской Аравии сказали, что принц Мохаммед бин Салман предпочитал бывшего президента Трампа.
По их словам, принц высмеивал оплошности Байдена. Но источники не уточняют, о каких именно оплошностях идет речь.
Байдена часто критикуют за не совсем адекватное поведение. Так, недавно он пытался найти в зале погибшую конгрессвумен, а потом не мог отыскать выход со сцены после выступления.
Во время своей кампании Байден отказывался разговаривать с принцем Мохаммедом более года, и когда они встретились в Джидде в июле.
Опубликовано: Светлана Репина
Киселёв: армия России разгромила ВСУ при попытке прорваться к Кременной
Саудовский принц Мохаммед бин Салман издевался над Байденом наедине, сомневаясь в его психическом здоровье
Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
Неонацисты прославляют Канье Уэста и называют его величайшим со времен Адольфа Гитлера
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление