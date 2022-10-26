Саудовский принц Мохаммед бин Салман издевался над Байденом наедине, сомневаясь в его психическом здоровье

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Саудовской Аравии сказали, что принц Мохаммед бин Салман предпочитал бывшего президента Трампа.

По их словам, принц высмеивал оплошности Байдена. Но источники не уточняют, о каких именно оплошностях идет речь.

Байдена часто критикуют за не совсем адекватное поведение. Так, недавно он пытался найти в зале погибшую конгрессвумен, а потом не мог отыскать выход со сцены после выступления.

Во время своей кампании Байден отказывался разговаривать с принцем Мохаммедом более года, и когда они встретились в Джидде в июле.