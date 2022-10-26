Чубы запорожских казаков пришли из древности
2022-10-26 01:10
Тысячи лет назад во времена скифов кочевники носили прически, похожие на чубы запорожских казаков. Их называли айдар.
У казаков эта прическа называется чупрына, оселедец или хохол. Моду на нее ввел князь Святослав, который, вероятно, позаимствовал ее у хазар или печенегов.
Чубы в XVI-XVII веке носили запорожские казаки, побывавшие не в одной битве. К тому же в условиях степи бритая голова – лучшее решение с точки зрения гигиены.
Для запорожцев чуб был предметом гордости. А за проступки его могли остричь в виде наказания.
Опубликовано: Светлана Репина
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