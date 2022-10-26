Из муравьев получаются вкусные и полезные блюда
2022-10-26 01:40
В западных странах не принято есть муравьев, а в других регионах их активно употребляют в пищу. Но для этого подходят только определенные виды насекомых.
Муравьев едят взрослыми или в виде личинок, целиком или в качестве одного из ингредиентов блюд. Они являются источником белка, витаминов, клетчатки и минералов.
Муравьи считаются здоровой и экологичной пищей, альтернативой животному белку, получаемому из мяса.
В индии яйца мурьавьев варят, делают из них чатни. В Лаосе их добавляют в супы, в Мексике – обжаривают для приготовления соусов, а в Амазонии едят обжаренными с маниоковой мукой.
Опубликовано: Светлана Репина
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