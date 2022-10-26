Из муравьев получаются вкусные и полезные блюда

В западных странах не принято есть муравьев, а в других регионах их активно употребляют в пищу. Но для этого подходят только определенные виды насекомых.

Муравьев едят взрослыми или в виде личинок, целиком или в качестве одного из ингредиентов блюд. Они являются источником белка, витаминов, клетчатки и минералов.

Муравьи считаются здоровой и экологичной пищей, альтернативой животному белку, получаемому из мяса.

В индии яйца мурьавьев варят, делают из них чатни. В Лаосе их добавляют в супы, в Мексике – обжаривают для приготовления соусов, а в Амазонии едят обжаренными с маниоковой мукой.