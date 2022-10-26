ТОП-4 вредных привычек и способов избавиться от них
2022-10-26 01:46
Одна из вредных привычек – телезависимость. Чтобы избавиться от нее, нужно сократить время просмотра ТВ до 2 часов в день, и через месяц зависимость отступит.
Не менее вредно отказываться от завтрака. Это приводит к замедлению метаболизма и перееданию. Нужно начать завтракать, и со временем это превратится в полезную привычку.
Избавиться от пристрастия к перекусам несложно. Достаточно есть только тогда, когда тело физически требует пищи и выбирать здоровые продукты.
Длительное пребывание на солнце ради красивого загара приводит к раку кожи и ускоряет старение. Стоит пользоваться солнцезащитными средствами и ежегодно проходить обследование у дерматолога.
Опубликовано: Светлана Репина
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