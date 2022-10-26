ТОП-4 вредных привычек и способов избавиться от них

Одна из вредных привычек – телезависимость. Чтобы избавиться от нее, нужно сократить время просмотра ТВ до 2 часов в день, и через месяц зависимость отступит.

Не менее вредно отказываться от завтрака. Это приводит к замедлению метаболизма и перееданию. Нужно начать завтракать, и со временем это превратится в полезную привычку.

Избавиться от пристрастия к перекусам несложно. Достаточно есть только тогда, когда тело физически требует пищи и выбирать здоровые продукты.

Длительное пребывание на солнце ради красивого загара приводит к раку кожи и ускоряет старение. Стоит пользоваться солнцезащитными средствами и ежегодно проходить обследование у дерматолога.

