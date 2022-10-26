Ученые назвали неожиданные эффекты употребления острых соусов
2022-10-26 01:52
Острые соусы низкокалорийны, но содержат витамины и минералы. Например, в них есть витамин С, который является антиоксидантом и помогает укрепить иммунитет.
Пикантный вкус соус получается за счет капсаицина. Это соединение снимает боль, уменьшает воспаление, ускоряет потерю веса и помогает предотвратить рак.
Но в соусах может содержаться большое количество натрия, т.е. соли, поэтому употреблять его нужно аккуратно, выбирая сорта с небольшим содержанием соли.
В соусе не должно быть пищевых красителей и консервантов. В любом случае, нужно внимательно читать этикетку.
Опубликовано: Светлана Репина
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