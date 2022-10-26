Ученые назвали неожиданные эффекты употребления острых соусов

Острые соусы низкокалорийны, но содержат витамины и минералы. Например, в них есть витамин С, который является антиоксидантом и помогает укрепить иммунитет.

Пикантный вкус соус получается за счет капсаицина. Это соединение снимает боль, уменьшает воспаление, ускоряет потерю веса и помогает предотвратить рак.

Но в соусах может содержаться большое количество натрия, т.е. соли, поэтому употреблять его нужно аккуратно, выбирая сорта с небольшим содержанием соли.

В соусе не должно быть пищевых красителей и консервантов. В любом случае, нужно внимательно читать этикетку.