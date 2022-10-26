Лучшие способы сбросить жир и нарастить мышечную массу
2022-10-26 02:03
Мышцы сжигают больше калорий, чем любая другая ткань в организме. Поэтому наращивание мышечной массы помогает ускорить похудение.
Для достижения этой цели нужно сочетать силовые и кардиотренировки, чтобы переключаться на работу разных мышечных волокон.
Для наращивания мышечной массы нужны медленные и легкие кардионагрузки, например, быстрая ходьба или бег трусцой.
Необходимо потреблять достаточное количество белка, без которого невозможно наращивание мышц. Важны также аминокислоты и полезные углеводы.
Опубликовано: Светлана Репина
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