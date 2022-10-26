Лучшие способы сбросить жир и нарастить мышечную массу

Мышцы сжигают больше калорий, чем любая другая ткань в организме. Поэтому наращивание мышечной массы помогает ускорить похудение.

Для достижения этой цели нужно сочетать силовые и кардиотренировки, чтобы переключаться на работу разных мышечных волокон.

Для наращивания мышечной массы нужны медленные и легкие кардионагрузки, например, быстрая ходьба или бег трусцой.

Необходимо потреблять достаточное количество белка, без которого невозможно наращивание мышц. Важны также аминокислоты и полезные углеводы.