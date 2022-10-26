Мишустин: всю легкую промышленность нужно подключить к обеспечению военных
2022-10-26 02:25
Премьер-министр России во время совещания с Владимиром Путиным сообщил, что на обмундирование участников спецоперации выделены средства.
По его словам, у военнослужащих не должно быть недостатка в снаряжении, поэтому правительство выделило деньги на закупку всего необходимого.
Мишустин отметил, что к решению этого вопроса планируется подключить все имеющиеся мощности легкой промышленности, включая малый бизнес.
Он также подчеркнул, что к поставкам следует привлечь все субъекты России.
Опубликовано: Светлана Репина
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Мишустин: всю легкую промышленность нужно подключить к обеспечению военных
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