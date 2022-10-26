Что такое «грязная бомба», о которой сейчас так много говорят

«Грязная бомба», в создании которой Россия обвиняет США и Украину, отличается от обычного ядерного оружия.

Такая бомба представляет собой взрывное устройство, вокруг которого располагаются радиоактивные вещества.

По версии России, Украина может использовать в этом качестве ядерные отходы, например, с атомных электростанций.

При взрыве радиоактивное вещество распространяется взрывом по территории, и она становится непригодной для проживания.