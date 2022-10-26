Иран и Венесуэла укрепляют опасный военный и экономический союз, бросая вызов США
2022-10-26 03:26
В июне этого года Венесуэла и Иран подписали план сотрудничества на 20 лет, который предусматривает помощь Ирана в ремонте и обслуживании существующих венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов, а также другие технические и инженерные знания.
Две страны также подписали соглашение, по которому Иран поставит четыре нефтяных танкера в Венесуэлу через иранскую компанию SADRA.
Еженедельные рейсы между Каракасом и Тегераном начались в июле, что вызвало слухи о том, что груз может включать военную технику.
Аналитики отмечают, что режим Мадуро в настоящее время проводит политику, которая предлагает экономический и территориальный контроль государствам-изгоям в обмен на доступ к его огромным ресурсам, включая нефть, золото и, возможно, даже уран.
Опубликовано: Светлана Репина
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