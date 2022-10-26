Эмир Катара рассказал о беспрецедентной критике из-за чемпионата мира по футболу
2022-10-26 04:07
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани рассказал, что его страна столкнулась с беспрецедентной критикой, когда выиграла конкурс на проведение чемпионата мир по футболу.
По его словам, некоторые заявления были равносильны клевете. Вместе с тем эмир признает, что часть критики была конструктивной.
Катар, первая ближневосточная страна, принявшая чемпионат мира по футболу, подверглась жесткой международной критике за свое обращение с иностранными рабочими и ограничительные социальные законы.
Эмир утверждает, что чемпионат мира позволит Катару продемонстрировать свою экономическую и институциональную мощь и культурную самобытность.
Опубликовано: Светлана Репина
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