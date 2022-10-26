Эмир Катара рассказал о беспрецедентной критике из-за чемпионата мира по футболу

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани рассказал, что его страна столкнулась с беспрецедентной критикой, когда выиграла конкурс на проведение чемпионата мир по футболу.

По его словам, некоторые заявления были равносильны клевете. Вместе с тем эмир признает, что часть критики была конструктивной.

Катар, первая ближневосточная страна, принявшая чемпионат мира по футболу, подверглась жесткой международной критике за свое обращение с иностранными рабочими и ограничительные социальные законы.

Эмир утверждает, что чемпионат мира позволит Катару продемонстрировать свою экономическую и институциональную мощь и культурную самобытность.