9 тысяч квадратных метров крыши обрушились на горящем складе в Петербурге
В Санкт-Петербурге из-за сильного пожара обрушилась крыша на одном из крупных складов.
Вечером 25 октября на одном из крупных кладов в северной столице Российской Федерации начался крупный пожар. Сотрудникам МЧС удалось его локализовать.
Как сообщают российские средства массовой информации, локализовать возгорание было локализовано на площади 12 тысяч квадратных метров.
При этом информационное агентство ТАСС заявляет, что одна из стен постройки обрушилась. Также обрушилась крыша на участке площадью 9 тысяч квадратных метров.
"Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров", - передает ТАСС слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок
Опубликовано: Николай Скира
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