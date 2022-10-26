Байден получил новую бустерную вакцину от Covid

Президент США Джо Байден во вторник получил новую бустерную дозу вакцины от Covid и призвал своих соотечественников последовать его примеру с приближением зимы.

79-летний демократ, переболевший Covid-19 три месяца назад, в конце марта уже получил вторую бустерную дозу. Дополнительная инъекция, сделанная в Белом доме в присутствии журналистов, нацелена на два штамма вируса.

Джо Байден также объявил об инициативах, направленных на то, чтобы подтолкнуть американцев к получению бустерной дозы до новогодних праздников, что способствует поездкам и семейным торжествам.

«Я призываю всех американцев… сделать прививку как можно скорее», — сказал он: «Сотни людей по-прежнему умирают каждый день от Covid, сотни. Вполне вероятно, что этой зимой эта цифра увеличится, но (...) почти все смерти можно предотвратить в этом году».

Он сказал, что его правительство и крупные аптечные сети, руководители которых присутствовали на его ревакцинации во вторник, работали вместе, чтобы сделать бустер широко доступным и бесплатным.

Ссылаясь на сильную политизацию вакцинации в Соединенных Штатах, он призвал «начать с нуля, оставить позади старые разногласия, связанные с Covid, оставить в стороне партийную политику».

По словам руководителя администрации США, пока что только 20 миллионов американцев, в том числе каждый пятый пожилой человек, получили вакцину.