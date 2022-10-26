Блинкен: Страны НАТО должны оказывать помощь Украине
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал к дальнейшей поддержке Украине странами Североатлантического альянса.
В телефонном разговоре с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безосновательными заявления России о вероятности применения Украиной "грязной бомбы".
"Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине государствами Североатлантического альянса", - передает ТАСС.
Вдобавок ТАСС сообщает, что на фоне проведения СВО и слухов о "грязной бомбе" Блинкен призвал сплотиться вокруг Украины.
Напомним, в понедельник стало известно, что Минобороны РФ привело силы в готовность, поскольку появилась информация о планах Киева подорвать "грязную бомбу" с целью "обвинения России в применении оружия массового уничтожения".
Опубликовано: Дарья Васнецова
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