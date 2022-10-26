Звезде «Папиных дочек» актеру Михаилу Казакову удлинили ногу

После падения артиста с 5-го этажа и перенесенных операций одна из ног стала короче другой, и ему добавили недостающие 5 сантиметров.

Известный по сериалу «Папины дочки» актер Михаил Казаков рассказал, как восстанавливался после падения с пятого этажа и что ему в связи с этим пришлось пережить, сообщает Рамблер.

В эфире передачи «Звезды сошлись» артист признался, что ему провели операцию по удлинению ноги.

«Не понимал, почему встал с костылей и не смог ходить. Вроде боль должна проходить, но она только усиливается», – поделился воспоминаниями 34-летний актер.

Оказалось, что причиной болезненных ощущений стало то, что после падения и перенесенных операций одна из ног стала короче другой. «Мне добавили недостающие 5 см ноги. Говорят, месяцев семь с аппаратом ходить - и буду бегать, как новенький», – уточнил Казаков.

Травму Михаил получил в 2020 году. Он упал с 12-метровой высоты и сломал себе обе ноги.

«Я провел пять месяцев в коляске, а должен был два года. Лечащий врач из Твери, где я живу, сумел сотворить настоящее чудо, руки у него от Бога. Мой случай уникальный: это 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе ноги от удара лопнули внутри», – говорил артист через год после падения.