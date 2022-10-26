Джо Байден и Риши Сунак подчеркивают необходимость поддерживать Украину

Во вторник вечером состоялся первый телефонный разговор президента США и премьер-министра Великобритании.

Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем первом телефонном разговоре подчеркнули необходимость «поддерживать Украину» и сотрудничать перед лицом «вызовов, исходящих от Китая», сообщил Белый дом во вторник, 26 октября.

«Джо Байден и Риши Сунак согласились с важностью совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, для противостояния вызовам, исходящим от Китая, и для обеспечения устойчивых и доступных энергоресурсов», — отметил американский президент.

Два лидера «также обсудили свою общую приверженность защите достижений Соглашения Страстной пятницы» в Северной Ирландии и «необходимость достижения согласованного с Европейским союзом соглашения по Североирландскому протоколу», в котором уточняются положения после Brexit.

Соглашение «Страстная пятница» 1998 года положило конец продолжавшемуся три десятилетия конфликту между юнионистами, особенно протестантами, и республиканцами-католиками, выступавшими за воссоединение с Ирландской Республикой.

Ранее во вторник Джо Байден поздравил Риши Сунака в Твиттере с его вступлением на пост премьер-министра, заявив, что он рад укреплению сотрудничества между двумя странами «по вопросам, имеющим важное значение для глобальной безопасности и процветания».