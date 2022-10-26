Новозеландская пара, пропавшая без вести в Иране, смогла покинуть страну

Два блогера-путешественника из Новой Зеландии, чьи следы были потеряны в течение четырех месяцев после их прибытия в Иран, покинули страну в безопасности после переговоров между правительствами, сообщил Веллингтон в среду (26 октября).

Бриджит Тэкрей и ее муж Тофер Ричвайт, сын одного из самых богатых людей архипелага, прибыли в Иран из Турции в начале июля. Очень быстро молодожены замолчали в соцсетях, которые раньше изобиловали фотографиями об их путешествиях.

В течение нескольких месяцев 30 000 подписчиков, все больше беспокоясь о них, отправляли им сообщения, которые оставались без внимания. При этом правительство Новой Зеландии предпочло не публиковать сведения об их судьбе.

В среду премьер-министр островного государства Джасинда Ардерн объявила, что правительство «усердно работало» в течение этого периода, чтобы «обеспечить (безопасный) отъезд пары, которая пересекла границ в трудные времена».

Обстоятельства их пребывания в Исламской Республике остаются невыясненными. Иранские власти сообщили AFP, что пара не была задержана или арестована, а правительство Новой Зеландии старается не упоминать плена.

Жители западных стран часто задерживаются иранским правительством. Многие освобождены в обмен на уступки со стороны правительств по деликатным текущим вопросам, а Тегеран обвиняют в участии в «дипломатии с заложниками».

Многие западные страны в последнее время советуют своим гражданам не ездить в Иран.