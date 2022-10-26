Депутат Бундестага Саския Эскен призывает ввести налог на богатство для возрождения Украины

Лидер немецких социал-демократов Саския Эскен призвала к введению налога на богатство, чтобы финансировать восстановление Украины, сообщает dpa в среду, 26 октбяря.

«Мы должны, наконец, реализовать актив, основанный на солидарности, сбор со стороны сверхбогатых», — сказал Эскен редакционной сети Германии.

Лидер парламентской группы левых Дитмар Барч также прокомментировал ситуацию: «Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не должно быть так, чтобы нормальные налогоплательщики, которые уже страдают от инфляции и цен на энергоносители, должны были оплачивать военные счета в одиночку». Барч потребовал, чтобы Россия участвовала в реконструкции за счет использования конфискованных у российских олигархов активов.

По заявлению правительства Украины, Германия должна ежемесячно выплачивать взнос в размере полумиллиарда долларов для поддержки своего государственного бюджета во время войны.

«Государство должно работать, пенсии должны выплачиваться», — заявил экономический советник президента Владимира Зеленского Александр Роднянский в газетах медиагруппы «Функе».

Ежемесячно Украине нужно от четырех до пяти миллиардов долларов для поддержки бюджета, пояснил Роднянский. «Мы считаем, что Германия может выделять около 500 миллионов долларов в месяц», - отметил советник.

По прогнозам, валовой внутренний продукт Украины в этом году снизится на 35 процентов. После атак России на украинскую инфраструктуру Киев надеется на экстренную помощь Запада в виде дизель-генераторов и мобильных электростанций.