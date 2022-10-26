Володин: Украина оккупирована НАТО и США, утратив самостоятельность
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о потери самостоятельности Украиной.
26 октября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин публично заявил, что Украина утратила право на самостоятельность как государство, поскольку отдала управление страной внешним структурам, которым нет дела до интересов простых украинцев.
"О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", — утверждает Володин.
Также Вячеслав Володин подчеркнул, что несмотря на подконтрольность Киева внешним силам, именно Владимиру Зеленскому придётся возвращать внешние долги Украины на 100 миллиардов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность
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