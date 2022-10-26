Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил не без оснований, что киевский режим довел Украину до состояния колонии Запада.

Среди аргументов, которые высказал в пользу своего заявления Володин то, что «Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами, то есть выплачивать зарплаты и пенсии».

Володин отметил что «финансовая система Украины разрушена», а страна «потеряла способность существовать как государство».

Германо-украинский экономический форум, который начался во вторник в Берлине показал, что слова Володина имеют под собой аргументацию.

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил на конференции, что Украины готова начать распродажу госсобственности – приватизацию, и призвал немецких инвесторов воспользоваться моментом.

Кроме того, на форуме было заявлено, что Запад должен вливать в бюджет Украины около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Таким образом, сегодня киевский режим и украинцев содержат западные налогоплательщики.