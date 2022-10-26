Володин заявил, что Украину оккупировало НАТО и страна стала колонией США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил не без оснований, что киевский режим довел Украину до состояния колонии Запада.
Среди аргументов, которые высказал в пользу своего заявления Володин то, что «Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами, то есть выплачивать зарплаты и пенсии».
Володин отметил что «финансовая система Украины разрушена», а страна «потеряла способность существовать как государство».
Германо-украинский экономический форум, который начался во вторник в Берлине показал, что слова Володина имеют под собой аргументацию.
Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил на конференции, что Украины готова начать распродажу госсобственности – приватизацию, и призвал немецких инвесторов воспользоваться моментом.
Кроме того, на форуме было заявлено, что Запад должен вливать в бюджет Украины около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Таким образом, сегодня киевский режим и украинцев содержат западные налогоплательщики.
Опубликовано: Тарас Медведев
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