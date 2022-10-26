«Коммерсант»: правительство России планирует ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр

«Коммерсант» сообщает о подготовке законопроекта, ужесточающего правила выпуска и продажи видеоигр.

Правительство России планирует ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр. Соответствующий законопроект готовят Минэкономразвитие, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры.

По данным издания новый закон запретит выпускать и продавать видеоигры, содержащие "запрещенную для распространения информацию". Изменения будут внесены в федеральные законы "Об информации" и "О защите детей от информации, проносящей вред здоровью".

Закона, который бы регулировал выпуск и продажу именно видеоигр в России ранее не было.