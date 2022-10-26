Симоньян закрыли въезд в Армению
2022-10-26 10:20
Главред канала "RT" Маргарита Симоньян больше не может ездить в Армению. Журналистка оказалась в списке невъездных в это государство.
Власти Армении запретило пересекать границу страны главреду медиагруппы "Россия сегодня" и канала "RT" Маргарите Симоньян.
Также запрещено въезжать в государство 1-ому заместителю комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константину Затулину.
Симоньян возмутилась в своём Телеграм-канале тому факту, что под санкции Армении попал Затулин, на протяжении многих лет яро поддерживающий эту страну.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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