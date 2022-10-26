Симоньян закрыли въезд в Армению

Главред канала "RT" Маргарита Симоньян больше не может ездить в Армению. Журналистка оказалась в списке невъездных в это государство.

Власти Армении запретило пересекать границу страны главреду медиагруппы "Россия сегодня" и канала "RT" Маргарите Симоньян.

Также запрещено въезжать в государство 1-ому заместителю комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константину Затулину.

Симоньян возмутилась в своём Телеграм-канале тому факту, что под санкции Армении попал Затулин, на протяжении многих лет яро поддерживающий эту страну.