Заместитель главы делеции России в ООН Константин Воронцов утверждает, что высказывания американских политиков в организации подтвердили переживания Москвы о "грязной бомбе" Киева.

Днём среды представитель российский делегации в Организации объединённых наций Константин Воронцов сообщил, что его коллега из США Брюс Тёрнер публично назвал дезинформацией слова Сергея Шойгу о подготовки Киевом провокации с "грязной бомбой".

По мнению Воронцова, официальная позиция Соединённых Штатов в ООН лишь подтверждает опасения России о том, что Киев действительно готовит "грязную бомбу" для провокации.

Также Константин Воронцов подчеркнул, что Министерство обороны РФ имеет разведданные о том, что после провокации Киева с "грязной бомбой" Владимир Зеленский намерен обвинить Россию в её применении.