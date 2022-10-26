Воронцов: заявления США в ООН подтвердили опасения РФ по «грязной бомбе»
Заместитель главы делеции России в ООН Константин Воронцов утверждает, что высказывания американских политиков в организации подтвердили переживания Москвы о "грязной бомбе" Киева.
Днём среды представитель российский делегации в Организации объединённых наций Константин Воронцов сообщил, что его коллега из США Брюс Тёрнер публично назвал дезинформацией слова Сергея Шойгу о подготовки Киевом провокации с "грязной бомбой".
По мнению Воронцова, официальная позиция Соединённых Штатов в ООН лишь подтверждает опасения России о том, что Киев действительно готовит "грязную бомбу" для провокации.
Также Константин Воронцов подчеркнул, что Министерство обороны РФ имеет разведданные о том, что после провокации Киева с "грязной бомбой" Владимир Зеленский намерен обвинить Россию в её применении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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