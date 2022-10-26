Apple подтвердила переход на Type-C осенью 2024 года
2022-10-26 10:31
Комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей подготовил финальный вариант закона, согласно которому станет обязательным использование одного типа зарядки для всех устройств — USB Type-C.
Об этом заявил глава маркетинга Apple Грег Джосвяк в беседе с журналисткой The Wall Street Journal.
Также Джосвяк отметил, что переход с Lightning на USB Type-C приведёт к большому количеству электронных отходов.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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