Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность
2022-10-26 10:34
Как заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, в настоящее время Украина является колонией США и выполняет все приказы, поступающие из Вашингтона.
По словам Володина, вооруженные силы Украины управляются главным военным ведомством США — Пентагоном. Как считает политик, украинские власти не в состоянии выполнять свои социальные обязательства перед населением страны, включая выплату пенсий и заработных плат. Володин полагает, что к настоящему моменту финансовая система Украины полностью разрушена.
Как подчеркнул председатель российской Думы, в настоящее время долги Киева превысили 100 миллиардов долларов США, причем эта сумма постоянно растет, в том числе за счет стремительно набегающих процентов.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность
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