Как заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, в настоящее время Украина является колонией США и выполняет все приказы, поступающие из Вашингтона.

По словам Володина, вооруженные силы Украины управляются главным военным ведомством США — Пентагоном. Как считает политик, украинские власти не в состоянии выполнять свои социальные обязательства перед населением страны, включая выплату пенсий и заработных плат. Володин полагает, что к настоящему моменту финансовая система Украины полностью разрушена.

Как подчеркнул председатель российской Думы, в настоящее время долги Киева превысили 100 миллиардов долларов США, причем эта сумма постоянно растет, в том числе за счет стремительно набегающих процентов.