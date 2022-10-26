Дакота ответила на оскорбление Собчак

Певица Рита Дакота ответила на оскорбление Ксении Собчак, которая назвала артистку "инфоцыганкой" из-за ее участия в онлайн-конкурсе Мария Солодар.

Исполнительница Рита Дакота стала гостьей передачи "POPCAKE" на Ютубе. На программе артистка рассказала о том, как участвовала в онлайн-конкурсе Марии Солодар, за что журналистка и блогер Ксения Собчак назвала знаменитость "инфоцыганкой".

Дакота заявила, что слова Собчак не обоснованы, так как она не помогала организовывать онлайн-курсы. Речь шла только о рекламе в качестве амбассадора.

Звезда сцены обвинила Собчак в "абсолютном непрофессионализме".