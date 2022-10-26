Запорожье готовится к штурму южной группировки российских войск
2022-10-26 11:05
Нардеп Евгений Балицкий сообщает, что после неудачных попыток организовать наступление на южном фронте ВСУ готовится к скорому штурму Запорожья.
Город Запорожье превращается в Мариуполь, отмечает депутат, «в городе тысячи наемников, в промзонах украинские войска создают укрепрайоны», сообщает он.
В свою очередь российские власти Запорожской области создают отряды территориальной обороны, в них могут вступить все желающие.
Ранее сообщалось, что очередная попытка прорвать линию обороны ВС России на херсонском направлении провалилась.
Опубликовано: Тарас Медведев
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