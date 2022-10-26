Запорожье готовится к штурму южной группировки российских войск

Нардеп Евгений Балицкий сообщает, что после неудачных попыток организовать наступление на южном фронте ВСУ готовится к скорому штурму Запорожья.

Город Запорожье превращается в Мариуполь, отмечает депутат, «в городе тысячи наемников, в промзонах украинские войска создают укрепрайоны», сообщает он.

В свою очередь российские власти Запорожской области создают отряды территориальной обороны, в них могут вступить все желающие.

Ранее сообщалось, что очередная попытка прорвать линию обороны ВС России на херсонском направлении провалилась.