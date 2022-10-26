Авербух рассказал о состоянии Медведевой после ухода Милохина из шоу Ледниковый период

Илья Авербух рассказал, что уход Дани Милохина из проекта стал для всех полной неожиданностью. Особенно переживает по этому поводу партнёрша блогера по "Ледниковому периоду" Евгения Медведева.

Продюсер телевизионного шоу "Ледниковый период" Илья Авербух рассказал о том, как отнеслась фигуристка Евгения Медведева к тому, что её партнёр Даня Милохин покинул проект.

Авербух заявил, что уход Милохина стал для всех полной неожиданностью. Ещё вчера тиктокер был на репетиции, а тут заявил, что устал и потерял мотивацию для участия в состязании.

Его партнёрша Медведева больше всего удивилась поступку блогера. Она очень расстроилась, выбита из колеи, но полна решимости продолжать своё участие в проекте.