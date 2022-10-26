За атаку радикальных климатологов на «Сикстинскую Мадонну» им грозит возмещение пятизначной суммы ущерба

Одиозная атака радикальной климатической группы «Последнее поколение» на «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля в Дрезденской картинной галерее старых мастеров 23 августа нанесла ущерб в размере пятизначной суммы, сообщили в галерее.

Стоимость восстановления поврежденной рамы составила от 3000 до 5000 евро, сообщила в среду Дрезденская государственная художественная коллекция (SKD). Кроме того, существует потеря дохода в размере 7000 евро из-за вынужденного закрытия музея.

Во время акции протеста климатологи: молодая женщина и молодой мужчина, приклеили скотчем по одной руке к раме самого известного произведения искусства в коллекции.

Сама картина XVI века накрыта стеклом и не пострадала. По словам представителя SKD Хольгера Либса, реставраторы удалили следы клея. Отмечается, что была повреждена патина на раме, которую пришлось реставрировать. SKD наложил запрет для виновных на посещение своих 15 музеях.

Представитель прокуратуры Дрездена заявил, что по заявлению SKD возбуждено уголовное дело и ведется расследование «повреждения имущества, причиняющего вред обществу». По данным ассоциации музеев, она также возбудила гражданский иск о возмещении ущерба.