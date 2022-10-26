Число жертв циклона Ситранг в Бангладеш увеличилось до 28, миллионы людей без электричества

По меньшей мере 28 человек погибли и еще четверо пропали без вести в результате циклона Ситранг в Бангладеш, где миллионы людей все еще остаются без электричества, сообщили власти в среду (26 октября).

Ситранг обрушился на берег в понедельник вечером на юге страны. Властям удалось организовать эвакуацию в убежища около миллиона человек, прежде чем он нанес удар.

Сообщается, что водолазы пожарной части обнаружили тела четырех членов экипажа земснаряда, затонувшего при проходе циклона в Бенгальском заливе.

«Мы нашли тело во вторник вечером и еще троих сегодня утром (в среду). Четыре члена экипажа до сих пор считаются пропавшими без вести», — сообщил AFP Абдулла Паша из пожарной части.

Кроме того, в среду почти пять миллионов человек все еще остаются без электричества, сообщил агентству AFP Дебашиш Чакрабарти, представитель Управления электрификации сельских районов. По данным правительства, около 10 000 ветхих домов были разрушены или повреждены, а на больших участках сельскохозяйственных угодий уничтожены овощные посевы.

Почти миллион человек, эвакуированных из низменных районов, теперь вернулись в свои дома. Деревья были вырваны с корнем даже в столице Дакке, которая в сотнях километров от эпицентра бедствия.