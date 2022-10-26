Iltalehti: Финляндия в НАТО не будет запрещать военные базы и ввоз ядерного оружия.

26 октября газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщает, что Финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов и будет представлен для консультаций в ближайшие две недели.

Сообщается, что законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии, а также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.