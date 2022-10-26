Италия возлагает ответственность за спасенных в Средиземном море мигрантов на Германию и Норвегию

Новый министр внутренних дел Италии выступил в поддержку миссии морских спасательных кораблей, действующих в Средиземном море под немецким и норвежским флагом, но напомнил об ответственности этих стран за судьбы беженцев.

МВД Италии заявило во вторник, что немецкий корабль Humanity 1 и норвежский Ocean Viking действуют в соответствии с европейскими и итальянскими нормами безопасности и пограничного контроля и борьбы с нелегальной иммиграцией. Бригады организаций по оказанию помощи SOS Humanity и SOS Méditerranée уже спасли более 300 терпящих бедствие мигрантов.

Пиантедоси отметил, что «если мигрант садится на судно в международных водах, все остальное ложится на государство флага». Гуманитарные корабли являются «фактором притяжения для мигрантов».

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в парламенте во вторник, что намерена остановить прибытие лодок с мигрантами, а для изучения права на убежище создать офисы в Северной Африке вместе с местными властями.

По данным Министерства внутренних дел Италии, в этом году около 79 200 мигрантов прибыли в Италию на лодках. За аналогичный период прошлого года их было 52 800 человек.